ولي العهد السعودي يبحث التعاون الثنائي مع رئيس وزراء الهند في الأرجنتين

بوينس آيرس- أ ش أ:

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، آفاق التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الجمعة/ أن رئيس الوزراء الهندي نقل تحياته لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معبرا عن شكره وتقديره للمملكة (قيادة وشعباً) على ما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من طيب المعاملة.

وأشارت القناة إلى أن اللقاء ناقش - أيضا - الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.

وفي مجال الطاقة، تم بحث استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة (أرامكو) السعودية في قطاع تكرير النفط في الهند، خاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند وفي مجال تخزين النفط. كما تم الاتفاق على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق (رؤية سوفت بانك) ومن خلال الشركات السعودية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

وفي المجال العسكري، ذكرت القناة أنه تم بحث استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.

كما تم استعراض ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية، والفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الاستراتيجية، مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي.

وقدم رئيس الوزراء الهندي الدعوة للمملكة للانضمام لمبادرة "الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية"، وأعلن ولي العهد عن قبول المملكة لهذه الدعوة.