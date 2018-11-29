برعاية وزارة الرياضة.. انطلاق حفل "شباب ضد التحرش"

كتب يوسف عفيفي

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات الحفل الفني، لوزارة الشباب والرياضة للإعلان عن حملة "شباب ضد التحرش"، بمركز شباب نادي الجزيرة بالقاهرة.

يأتي الاحتفال تزامنًا مع الحملة الدولية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة "16 يومًا من النضال" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل عام.

يحضر الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلين عن وزارات مصرية أخرى ومنظمات دولية.

ومن المقرر أن يلقي وزير الشباب والرياضة كلمة الافتتاح، حيث يشمل الحدث معرضًا لمنظمات المجتمع المدني المعنية بملف مواجهة التحرش، فضلًا عن حفل غنائي للفنانة فاطمة عادل، ويسرا الهواري، والفنانة شيرين عبده، وفريق مسار إجباري، وفريق بهجة.