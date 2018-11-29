إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

كتب- أحمد نجيب:

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء،الساعة الرابعة مساء اليوم؛ لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 22- 27 عقدة جنوبية وارتفاع الأموج 4 أمتار والضغط 1008 مللي بار وحالة البحر مضطربة؛ حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ باتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.