رئيس الوزراء: تطوير التعليم لن يحدث بين يوم وليلة

كتب- محمد غايات:

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجدل المثار حول تطبيق النظام التعليمي الجديد بالمراحل قبل الجامعية قائلًا: "كلنا ندرك وجود مشكلة قديمة في التعليم ما قبل الجامعي، والحكومة من جانبها تتابع الأمر، ويثار الكثير من الجدال والنقاش والقلق من التلاميذ ومن الأسر أيضاً حول النظام التعليمي الجديد"

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمجلس، اليوم الخميس " أعلم جيداً أن كل الخطوات الجديدة التي جرى اتخاذها فيما يتعلق بتطبيق النظام التعليمي الجديد تمثل تحديًا كبيرًا، لكن في الوقت ذاته كلنا متفقون أيضًا على ضرورة تطوير التعليم، وأن هذا لن يحدث بين يوم وليلة، كما ندرك جيدًا أنه عند تطبيق أي منظومة جديدة تبدأ في الغالب بنسبة فعالية أقل لكنها تزيد في كل مرحلة نتقدم إليها حتى نستطيع الوصول إلى برنامج على أعلى مستوى يناسب ما نحلم به وما نطمح إليه من أجل أبنائنا خلال الفترة المقبلة".

وتابع: " الطبيعة البشرية تعتاد على نظام قائم بغض النظر عن سلبياته، ودائمًا ما تظهر مقاومة ومعارضة حتى مع علمها بأن هذا النظام غير كفء، وهذا طبيعي بالنظر للطبيعة البشرية التي نجدها متحفظة دائمًا لأي شيء جديد".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ البرنامج التعليمي الجديد بخطوات جيدة للغاية، لافتًا إلى وجود مؤشرات مطمئنة تشير إلى أن الحكومة ستمضي في هذا الاتجاه بقوة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الإنسان المصري من خلال أهم قطاعين هما التعليم والصحة.