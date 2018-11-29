بالصور.. محامون يتظاهرون داخل نقابتهم احتجاجا على قرارات "عاشور"

كتب- مصطفى علي:

نظم العشرات من المحامين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة، تحت عنوان "يوم المحاماة" ضد قرارات النقيب العام سامح عاشور؛ للمطالبة بإلغاء قرض النقابة المقدر بـ170 مليون يورو والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة.

وقال عدد من المحامين المعارضين لقرارات "عاشور" و7 نقابات فرعيين، في بيان، إنهم تفاجأوا بإدخال نقيب المحامين تعديلًا محدودًا على قانون المحاماة؛ بغية تمرير نص يسمح للنقيب الحالي بإعادة ترشحه للمرة الخامسة رغم إتمامه دورتين كاملتين متصلتين فضلا عن دورتين سابقتين عليهما لم تنقطعا إلا لأشهر معدودة.