  • عاجل:أسعار الذهب تعوض خسائرها وترتفع في تعاملات الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محمد بن سلمان احتجاجات فرنسا معدية البحيرة مهرجان القاهرة السينمائي جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

    وزير التنمية المحلية: تغطية 60% من الجمهورية بشبكات الصرف الصحي في 2020

    02:20 م الخميس 29 نوفمبر 2018
    وزير التنمية المحلية: تغطية 60% من الجمهورية بشبكات الصرف الصحي في 2020

    اللواء محمود شعراوي

    كتب- محمد نصار:
    أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، حصر محطات الصرف التي تستوعب المزيد من الشبكات لإضافة الشبكات عليها من خلال المشاركة المجتمعية، برصد 349 قرية في 17 محافظة لتنفيذ المشروع عليها.

    وأضاف رسلان، خلال مؤتمر صحفي لوزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، أن مشاركة الأهالي تصل من 40 إلى 60%، موضحًا، أن الشركة ستوفر الدعم الفني والإشراف والمعدات للمحافظات.

    وأكد اللواء محمود شعراوي، أن خطة الوزارة تستهدف تغطية شبكات الصرف لـ60 % من الجمهورية حتى 2020.

    ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب شبكات الصرف الصحي محمود شعراوي

    الخبر التالى:

    11 محافظة.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل المرحلة الثانية لـ"100 مليون صحة"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان