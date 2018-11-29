وزير التنمية المحلية: تغطية 60% من الجمهورية بشبكات الصرف الصحي في 2020

كتب- محمد نصار:

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، حصر محطات الصرف التي تستوعب المزيد من الشبكات لإضافة الشبكات عليها من خلال المشاركة المجتمعية، برصد 349 قرية في 17 محافظة لتنفيذ المشروع عليها.

وأضاف رسلان، خلال مؤتمر صحفي لوزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، أن مشاركة الأهالي تصل من 40 إلى 60%، موضحًا، أن الشركة ستوفر الدعم الفني والإشراف والمعدات للمحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن خطة الوزارة تستهدف تغطية شبكات الصرف لـ60 % من الجمهورية حتى 2020.