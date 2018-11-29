وزير التنمية المحلية: تشكيل لجان لبحث مشكلات الكنائس في كل محافظة

كتب- محمد نصار وهاني رجب:

طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتشكيل لجان خاصة بالكنائس في كل محافظة.

وأضاف شعراوي، خلال ورشة عمل المحافظين، الخميس، أن اللجان ستكون على مستوى الـ٢٧ محافظة، واختصاصها بحث المشكلات التي تتعرض لها الكنائس وتلقي أي شكاوى أو طلبات بشأن الكنائس.

وبدأت منذ قليل ورشة العمل التعريفية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين، لمدة يوم واحد.

ومن المقرر أن يكون الموضوع الرئيسي للورشة "تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية"، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية.

وتشهد الورشة استعراض بعض تجارب المحافظات خلال الفترة الماضية فيما يخص استرداد الأراضي، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وكافة المحافظين وعدد من مسئولي لجنة استرداد الأراضي وممثلي بعض الوزارات المعنية.