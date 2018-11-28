"المصري": 33 طائرة جديدة تدخل الخدمة بأسطول مصر للطيران

كتب - طه عبيد:

قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إنه تم اتخاذها العديد من الحلول العاجلة لتقليص خسائر شركة مصر للطيران، منها تحديث أسطول الشركة والذي يشهد انضمام 33 طائرة وهي: 6 طائرات من طراز بوينج دريملاينر B787-9 و(12) طائرة من طراز "A220/200" و15 طائرة من الإيرباص "A320neo".

كما تم تحويل بعض الطرازات إلى طائرات شحن جوي وتكهين بعض الطرازات القديمة بالإضافة إلى دراسة دمج الشركات ذات الأنشطة المتماثلة لترشيد النفقات وتعظيم العائد الاقتصادي والاستخدام الأمثل للعمالة مع الحفاظ على عدم المساس بحقوق العاملين فضلاً عن دراسة تقليل مكاتب مصر للطيران بالخارج.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الطيران مع أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، رؤية التطوير والإصلاح الشامل لقطاع الطيران.

وأشار وزير الطيران إلى الحديث عن التطوير والتحديث الذي شهدتها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بضم أحدث طائرات التدريب الجديدة ويأتي ذلك في إطار خطة الأكاديمية لتحديث وتطوير أسطولها، كما تم دراسة تطوير أسلوب التأهيل بأكاديمية علوم الطيران من خلال دمجها مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب وذلك للحصول على طيار مؤهل للعمل على طائرات الخطوط الجوية لتحقيق التكامل ما بين كيان علمي تعليمي ذي مستوى متميز وكيان تدريبي على أعلى مستوى حاصل على الاعتمادات الدولية اللازمة بما يحقق قيمة مضافة للمتدرب ومنفعه اقتصادية للكيان المدمج.