استرداد الأراضي والنظافة.. أبرز موضوعات ورشة "التنمية المحلية" للمحافظين غدًا

كتب- محمد نصار:

تنظم وزارة التنمية المحلية، صباح غد الخميس، ورشة عمل تعريفية والندوة الثانية للمحافظين وذلك لمدة يوم واحد، ومن المقرر تتناول الورشة موضوع تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية، بجانب استعراض بعض التجارب التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الماضية فيما يخص استرداد الأراضي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وكافة المحافظين، وعدد من مسئولى لجنة استرداد الأراضي، وممثلي بعض الوزارات المعنية.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن ورشة العمل تهدف إلى الإسراع في عملية استرداد الأراضي وإجراءات التقنين والمشاكل والعقبات التي تعترض ذلك والاستفادة من تجارب المحافظات في هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقنين لمن يستحق من المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في بيان، الأربعاء، أنه سيتم استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام والتي تعمل الوزارة على متابعتها مع المحافظات خلال الفترة الحالية وعلى رأسها مشكلة النظافة وتدوير المخلفات الصلبة والموقف الحالي لتراخيص التوك توك وتقنين أوضاعه، والمقترحات الخاصة بتوقيات إغلاق المحال العامة والمقاهي، ومسابقة أجمل مدينة وقرية وحي، وتسهيل تقديم الخدمات ومتابعة المراكز التكنولوجية، وإجراءات تسهيل الاستثمار في المحافظات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مبادرة "صوتك مسموع" والخاصة بتلقي وحل مشاكل المواطنين في كافة المحافظات والتي أطلقتها الوزارة في شهر أكتوبر الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزارء، لسرعة الاستجابة لمشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الورشة تأتي أيضًا في إطار سلسلة الورش والندوات التي نظمتها الوزارة خلال الشهرين الماضين للمحافظين ونوابهم لتوحيد المفاهيم ورفع مستوى الآداء الحكومي ليتناسب مع تطلعات وآمال المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم بالمحافظات.

وتابع الوزير: "الورشة تهدف أيضًا إلى مراجعة تكليفات الرئيس وتوجيهات رئيس الوزراء والتي تتابعها الوزارة بصورة يومية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وخاصة الملفات العاجلة بالمحافظات ومتابعة المشروعات الجارية لسرعة تنفيذها في المواعيد والتوقيات المحددة".