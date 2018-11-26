وزير التعليم: "التابلت موجود في المخازن بس مش هنوزعه غير بعد توصيل الشبكات"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد مدرسة ثانوية في مصر غير متصلة بشبكات "الفايبر" في إطار الإعداد لتطبيق نظام الثانوية المعدل، موضحا أن هناك 65 شركة IT، على مستوى الجمهورية، تعمل على تركيب الشبكات الداخلية بالمدارس في الوقت الراهن.

وأضاف شوقي، خلال جلسة "رحلة تطوير التعليم المصري" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات، اليوم الاثنين، إن الشركات انتهت من تركيب الشبكات الداخلية بـ30% من المدارس الثانوية، مؤكدا الانتهاء من جميع المدارس نهاية ديسمبر المقبل.

وقال الوزير: "الناس اللي بتسألنا على "التابلت" لطلاب أولى ثانوي، "التابلت" موجود في المخازن بس مش هنوزعه غير بعد توصيل الشبكات الداخلية، علشان يكون ليه معنى والطلبة تستخدمه علطول".

وقال شوقي، إن فكرة " التابلت" جاءت من رغبة الوزارة في تصميم امتحانات إلكترونية للطلاب، للوصول للهدف المنشود بتكلفة ممكنة: "مش بنتفزلك على الطلبة"، مؤكدا أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون الامتحان إلكترونيا والتصحيح سيكون إلكتروني، ثم تصل إليهم النتيجة بذات الطريقة.