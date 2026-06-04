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أسعار مواد البناء اليوم: حديد عز يصعد 361 جنيهًا للطن والأسمنت ينخفض 50 جنيهًا

كتب : ميريت نادي

10:52 ص 04/06/2026 تعديل في 01:39 م

سعر الحديد

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ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38418.9 جنيه، بزيادة 170.76 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40063.73 جنيه، بزيادة 361.11 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4077.36 جنيه، بتراجع 50.9 جنيه.

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حديد عز أسعار الأسمنت أسعار الحديد

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