قال إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة، إن موسم المانجو بدأ في الظهور بالأسواق، إلا أن الكميات المطروحة حاليا لا تزال محدودة للغاية، وتقتصر بشكل أساسي على صنف "الصعيدي" القادم من محافظة أسوان، والذي يُستخدم غالبًا في صناعة العصائر.

وأضاف الحداد، لمصراوي، أن سعر كيلو المانجو الصعيدي بالجملة يتراوح حاليًا بين 15 و20 جنيهًا، مشيرًا إلى أن محدودية المعروض في بداية الموسم تنعكس على مستويات الأسعار المتداولة في الأسواق.

وأوضح أن الأصناف الأخرى الأكثر إقبالًا من المستهلكين، مثل "الزبدية" و"السكري"، لم تبدأ في النزول إلى الأسواق بعد، متوقعًا أن تبدأ هذه الأنواع في الظهور تدريجيا من نهاية شهر يونيو الجاري.

وأشار عضو شعبة الخضروات والفاكهة، إلى أن المؤشرات الأولية للموسم الحالي إيجابية، متوقعا إنتاجا وفير من المانجا خلال الأشهر المقبلة، وهو ما من سيؤدي لزيادة المعروض في الأسواق ويحقق استقرار أكبر في الأسعار.

وتنتج الإسماعيلية نحو ثلث إنتاج مصر من المانجو، ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة من المانجو في مصر نحو 310 ألف فدان من بينهم نحو 120 ألف فدان في الإسماعلية، بحسب تصريح سابق، لحسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، لمصراوي.

وتعتبر أشهر الأصناف الإسماعيلي المعروفة والمحبوبة هي الزبدية والعويسي والسكري والصديقة والتيمور.