إعلان

البنك الدولي: الشركات في مصر تنتظر 3 أشهر للحصول على الكهرباء و9 أيام فقط للمياه

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

05:20 م 01/06/2026

البنك الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن مفارقة بخدمات المرافق الأساسية، إذ تحتاج الشركات في مصر إلى متوسط 89 يومًا للحصول على توصيلة كهرباء جديدة، بينما لا تستغرق إجراءات توصيل المياه سوى 9 أيام فقط.

التقرير الصادر عن البنك الدولي يستند إلى استطلاع أصحاب الأعمال وكبار المديرين في 1024 منشأة خلال سبتمبر 2025-يناير 2026.

ويقول تقرير البنك الدولي إن مدة توصيل الكهرباء بمصر يزيد بنحو ضعفين متوسط توصيل ذات الخدمة بالدول ذات الدخل المتوسط الأدنى التي تبلغ نحو 35 يومًا، بينما يستقر متوسط الشرق الأوسط عند 66 يومًا.

ولا تقتصر المفارقة على الفجوة بين الخدمتين داخل مصر، بل تمتد إلى المقارنة الدولية، إذ يقل زمن توصيل المياه في مصر عن نصف متوسط الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى البالغ 22 يومًا، وذات المدة أيضًا لدول الشرق الأوسط، حسب البنك الدولي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الدولي وزارة الكهرباء توصيل الكهرباء توصيل المياه

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كيف بدأت شخصية "النمر الوردي" وما سر شعبيتها؟
علاقات

كيف بدأت شخصية "النمر الوردي" وما سر شعبيتها؟
بعد 45 عامًا.. قرار حكومي جديد بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات
أخبار مصر

بعد 45 عامًا.. قرار حكومي جديد بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات
ما الفرق بين المياه الخضراء والحمراء المخصصة لردياتير السيارات؟
نصائح

ما الفرق بين المياه الخضراء والحمراء المخصصة لردياتير السيارات؟
أسعار الذهب تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. خبراء يكشفون التوقعات
اقتصاد

أسعار الذهب تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. خبراء يكشفون التوقعات
في ذكرى ميلادها الـ 100.. لغز وفاة النجمة مارلين مونرو
زووم

في ذكرى ميلادها الـ 100.. لغز وفاة النجمة مارلين مونرو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فترة انتقالية جديدة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
حكم نهائي.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد