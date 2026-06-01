كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن مفارقة بخدمات المرافق الأساسية، إذ تحتاج الشركات في مصر إلى متوسط 89 يومًا للحصول على توصيلة كهرباء جديدة، بينما لا تستغرق إجراءات توصيل المياه سوى 9 أيام فقط.

التقرير الصادر عن البنك الدولي يستند إلى استطلاع أصحاب الأعمال وكبار المديرين في 1024 منشأة خلال سبتمبر 2025-يناير 2026.

ويقول تقرير البنك الدولي إن مدة توصيل الكهرباء بمصر يزيد بنحو ضعفين متوسط توصيل ذات الخدمة بالدول ذات الدخل المتوسط الأدنى التي تبلغ نحو 35 يومًا، بينما يستقر متوسط الشرق الأوسط عند 66 يومًا.

ولا تقتصر المفارقة على الفجوة بين الخدمتين داخل مصر، بل تمتد إلى المقارنة الدولية، إذ يقل زمن توصيل المياه في مصر عن نصف متوسط الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى البالغ 22 يومًا، وذات المدة أيضًا لدول الشرق الأوسط، حسب البنك الدولي.