قال عبد الرحمن الجباس، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن موسم عيد الأضحى يوفر نحو 15% إلى 20% فقط من إجمالي الجلود التي يتم جمعها طوال العام، مشيرا إلى أن عدد الجلود التي يتم تجميعها سنويا تقدر بنحو 4 ملايين جلد.

وأضاف الجباس، لمصراوي، أن هناك صعوبة متزايدة في جمع الجلود الناتجة عن الذبح خارج المجازر الرسمية، موضحًا أن زيادة المسافات بين أماكن الذبح والمدابغ تؤثر على سرعة نقل الجلود والتعامل معها بالشكل الصحيح.

وأضاف أن الذبح خارج المجازر يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف الجلود نتيجة عدم تمليحها بصورة سليمة بعد الذبح، إلى جانب وضعها داخل "شوالات" تتسبب في الضغط عليها، وهو ما يوفر بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا وتآكل الجلد.

وأشار الجباس، إلى أن كل هذه العوامل تؤدي إلى وصول الجلود إلى المصانع في حالة غير جيدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات النهائية ويقلل من نسبة الجلود الصالحة لعمليات الدباغة.

وأكد الجباس، على أن هناك تراجع مستمر في كميات الجلود الصالحة لصناعة الدباغة، مقابل زيادة الجلود التي لا تصلح إلا لاستخدامات أخرى مثل صناعة الغراء والجيلاتين.

ويرى أنه من الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع تتمثل في التعامل غير السليم مع الجلود، وعدم اتباع الأساليب الصحية والآمنة في حفظها ونقلها، فضلًا عن بعد المسافة بين تجار جمع الجلود والمدابغ خاصة بعد نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكي بعدما كانت بجوار سور مجرى العيون.