أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة حصول شركتها التابعة على موافقة الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق لتدشين مشروع سكني بحجم مبيعات متوقعة 18.8 مليار دولار.

وبحسب إفصاح للمجموعة اليوم، فإن المشروع يمتد على مساحة 12.8 مليون متر مربع لتطوير مشروع متكامل في جنوب غرب بغداد بالعراق.

وسيضم المشروع نحو 43 ألف وحدة سكني، ومن المتوقع أن يستوعب نحو 250 ألف نسمة عند اكتماله.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات متكررة سنوية تقدر بنحو 108ملايين دولار عند اكتمال المشروع من الأصول الإيجارية والفندقية.

ومن المرجح أن تمتد فترة تطوير المشروع لنحو 16عامًا، مع بيع كامل وحداته خلال 12عاما.