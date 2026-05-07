استقرت أسعار الذهب بشكل عام بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس، ‌إذ يلتزم المستثمرون الحذر في انتظار المزيد من التفاصيل حول اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند ⁠4688.16 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0059 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنحو 3% أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ 27 أبريل.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1% إلى 4696.60 دولار.

وقالت ‌إيران ⁠أمس الأربعاء، إنها تدرس مقترح سلام أمريكيا.

وقالت مصادر، إنه سينهي الحرب رسميا، لكنه يترك المطالب الأمريكية الرئيسية ذات الصلة ⁠بتعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون حل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ⁠تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 77.16 دولار للأوقية.

⁠وارتفع البلاتين 0.1% إلى 2062.50 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1533.25 دولار، وفقا لرويترز.