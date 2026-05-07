بدأت شركات المحمول في التطبيق الفعلي لزيادة أسعار كروت الشحن، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في خطوة أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استجابة لضغوط تشغيلية واقتصادية متزايدة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية قيمة كروت الشحن بعد الزيادة والتطبيق الفعلي لها من شركات المحمول وهي كالآتي:

- كارت الشحن فئة 13 جنيه أصبح بعد الزيادة 15 جنيهًا.

- كارت الشحن فئة 16.5 جنيه أصبح بعد الزيادة 19 جنيهًا.

- كارت الشحن فئة 19.5 جنيه أصبح بعد الزيادة 22.5 جنيه.

- كارت الشحن فئة 26 جنيه أصبح بعد الزيادة 30 جنيها.

- كارت الشحن فئة 100 أصبح بعد الزيادة 115 جنيه (رصيد 70).

- كارت الشحن فئة 200 جنيه أصبح بعد الزيادة 230 جنيه (رصيد 140).

- كارت الشحن فئة 300 جنيه أصبح بعد الزيادة 345 جنيه (رصيد 210).

يذكر أن الزيادة ترجع إلى مزيج من العوامل، أبرزها: ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الطاقة والوقود، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعدات والشحن عالميا، إلى جانب نمو استهلاك الإنترنت بشكل سريع، ما فرض ضغوطا على الشبكات وألزم الشركات بضخ استثمارات أكبر للحفاظ على جودة الخدمة.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تطبيق الزيادات على بعض خدمات المحمول والإنترنت، مرجعا القرار إلى ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة صعود سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة والوقود، إلى جانب ارتفاع تكاليف إنشاء الشبكات والشحن الدولي.

وأرسلت شركة أمان للمدفوعات رسالة إلى مندوبيها في المحافظات، تنبيها جاء نصه: نحيطكم علما بأنه سيتم تطبيق زيادة على أسعار كروت الشحن وأسعار باقات الأرضي وضريبة شحن الرصيد، بداية من مساء الأربعاء 6 مايو بعد الساعة 12 منتصف الليل.

وأرسلت الشركة تعميما بالأسعار الجديدة، وبلغت نسبة الزيادة على جميع كروت الفكة، 15%.