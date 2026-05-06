"التصديري للصناعات الطبية" يضع خارطة طريق لزيادة الصادرات إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030

كتب- إبراهيم الهادي عيسى

04:01 م 06/05/2026

التصديري للصناعات الطبية

قال محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن قطاع المستلزمات الطبية يمتلك فرصًا تصديرية، نجح من خلالها في النفاذ إلى 5 قارات، مستهدفًا الوصول بالصادرات إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030، في ظل توجه الدولة لتعظيم الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري.
جاء ذلك خلال تنظيم المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة الدكتور محيي حافظ، ورشة عمل تحت عنوان "عزيز صادرات المستلزمات والأجهزة الطبية إلى أفريقيا"، في إطار مبادرة "معًا للتصدير"، لبحث فرص التوسع الخارجي ووضع خارطة طريق لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أهمية "الدبلوماسية الاقتصادية" في فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، مشيرًا إلى أن الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلي بالتوازي مع التوسع الخارجي.
من جانبهه، كشف نائب رئيس هيئة الدواء المصرية تامر الحسيني، أن صادرات المستحضرات والمستلزمات الطبية سجلت نحو 1.3 مليار دولار بنهاية 2025، بمعدل نمو 21%، بالتوازي مع نمو سوق الدواء بنسبة 37%، مدفوعًا بتيسير إجراءات التسجيل واعتماد المسارات الرقمية مثل الملف التقني الإلكتروني (eCTD) ومسارات تقييم بديلة لتسريع النفاذ للأسواق.
بدوره، ذكر وكيل المجلس خالد عليان، أن السوق العالمي للمستلزمات الطبية يشهد تحولات كبيرة، متوقعًا أن يصل حجمه إلى تريليون دولار بحلول 2032، مع تزايد أهمية السوق الأفريقية التي تحقق نموًا سنويًا للصادرات الطبية بنحو 8.4%، ما يجعلها فرصة رئيسية أمام الشركات المصرية.

المجلس التصديري التصديري للصناعات الطبية شركات الدواء المصرية

