بعد أوبك وأوبك+.. الإمارات تنسحب من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"

كتب : أحمد الخطيب

12:40 م 04/05/2026

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تلقيها إخطارًا رسميًا من دولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بقرار الانسحاب من عضوية المنظمة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مايو 2026.

وبحسب بيان الأمانة العامة، جاء الإخطار عبر خطاب من سهيل محمد المزروعي إلى خليفة رجب عبد الصادق، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة.

وأكدت الأمانة العامة تقديرها للدور الذي قامت به الإمارات خلال فترة عضويتها، وإسهاماتها في دعم العمل العربي المشترك في قطاعي البترول والطاقة.

استمرار برامج التعاون بين الدول الأعضاء

وشددت المنظمة على استمرار جهودها في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، من خلال تنفيذ برامجها ومبادراتها الاستراتيجية بما يدعم المصالح المشتركة.

