كشف تقرير صادر عن شركة فينسا إنتليجنس لأبحاث الأسواق عن استهلاك المصريين أدوية مسكنات الألم بنحو 195 مليون دولار خلال 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 205 مليون دولار بنهاية 2026.

وذكر "فينسا إنتليجس" أن مبيعات أدوية مسكنات الألم في مصر قد تصل إلى 230 مليون دولار بحلول 2030، بسبب الطلب المستمر على أدوية الصداع وارتفاع الحرارة وآلام العضلات والمفاصل.

وأوضح التقرير أن أكثر من 20 شركة دواء تنتج مسكنات الألم في مصر، بينما تستحوذ أكبر 5 شركات فقط على نحو 65% من إجمالي الحصة السوقية، وهي شركات إيبيكو والعامرية للصناعات الدوائية وباير مصر وجي إس كيه للرعاية الصحية وأبوت.

وأظهرت بيانات التقرير استحواذ الصيدليات على نحو 90% من إجمالي المبيعات، مدفوعة بثقة المستهلكين في الصيدلي وسهولة الوصول السريع إلى الدواء، خاصة في الحالات التي تتطلب علاجًا فوريًا.

ويذكر أن، عدد سكان مصر بلغ نحو 108.8 مليون نسمة بنهاية مارس 2026، ما يعزز الطلب على الأدوية اليومية والعلاج الذاتي.

كما بدأت القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية في تسجيل حضور متزايد داخل القطاع، مستفيدة من ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة، حسب التقرير.

التضخم يضغط على قرارات الشراء

وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية تمثل أحد أبرز التحديات أمام السوق، إذ تدفع المستهلكين إلى التركيز على السعر وحجم العبوة والبدائل الأقل تكلفة.

وعلى مستوى المنتجات، استحوذت المسكنات الفموية على نحو 85% من قيمة السوق، باعتبارها الخيار الأكثر شيوعًا بين المستهلكين لعلاج الآلام اليومية، مقارنة بالمسكنات الموضعية والمخدرات، لسهولة استخدامها وانتشارها فضلًا عن أسعارها المناسبة مقارنة ببعض البدائل الأخرى.

ويرى التقرير أن النمو السكاني أحد أهم محركات نمو مبيعات أدوية مسكنات الألم، كما ساهم منح تراخيص الصيدليات في انتشار الدواء.

يذكر أن، هيئة الدواء المصرية، منحت أكثر من 7200 ترخيص خلال 2025 إضافة إلى 2343 ترخيصًا جديدًا للصيدليات ومخازن الأدوية.

ورصد التقرير فرصًا واعدة أمام القطاع مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية، مع إطلاق هيئة الدواء المصرية لمنصة الخدمات الإلكترونية.

ويذكر أن عدد اشتراكات الإنترنت الثابت بمصر وصلت إلى 12.18 مليون اشتراك، واشتراكات الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 88.5 مليون اشتراك خلال 2025.