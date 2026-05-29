الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران

كتب : منال المصري

08:01 م 29/05/2026

تحركت الأسواق العالمية فورا في أول رد فعل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار عن إيران، حيث ارتفعت أسعار الذهب، بينما تراجعت أسعار النفط، وفق بيانات بلومبرج.

وكان ترامب أعلن قبل قليل اليوم، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، قراره برفع الحصار عن إيران، مؤكدا ضرورة تخلي طهران نهائيا عن امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى فتح مضيق هرمز أمام السفن دون فرض رسوم.

أسعار النفط

تراجع خام النفط الأمريكي بنحو 2% ليصل إلى 86.6 دولارا للبرميل، منخفضا بنحو 31 دولارا عن قمته المسجلة في 7 أبريل عند 117.6 دولارا.
كما انخفض خام برنت، المعيار العالمي، بنحو 2% ليسجل قرابة 90 دولارا للبرميل.

الدولار

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بنحو 0.15% ليصل إلى 98.87 نقطة أمام سلة من 6 عملات رئيسية.
ويعد مؤشر الدولار مقياسا لقوة العملة الأمريكية مقابل كل من: اليورو، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والين الياباني، والفرنك السويسري، والكرونة السويدية.

الذهب

ارتفع سعر الذهب عالميا في السوق الفورية بنحو 1.7% ليصل إلى 4571 دولارًا للأوقية، في أول رد فعل عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار عن إيران.

