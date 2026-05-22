أكد محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي، ومنها الحقول القريبة من مناطق الإنتاج، ستساهم في دعم الاحتياجات المحلية خلال فترات زمنية قصيرة.

وأوضح ناجي خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستهلاك اليومي للغاز يصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعبة مقابل إنتاج محلي يقترب من 4 مليارات.

وأشار إلى أن هناك مصادر إضافية تدعم الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ووحدات التغييز المتوفرة تمتلك قدرات استيعابية جيدة.

ولفت إلى أن "وحدات التغييز دخلت الخدمة الصيف الماضي بنجاح وأثبتت كفاءتها، وده بيعزز الثقة في قدرة القطاع على تأمين الإمدادات الموسم الحالي".

وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة البترول وهيئة البترول وشركة "إيجاس" لتوفير التعاقدات اللازمة من الغاز المسال.

وشدد المتحدث باسم وزارة البترول على أن الوزارة تتحرك مبكرًا لتأمين احتياجات فصل الصيف وضمان استقرار الإمدادات في فترات الذروة.