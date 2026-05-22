إعلان

الإنتاج يقارب 4 مليارات.. البترول: الاستهلاك اليومي يلامس 7 مليارات قدم مكعب

كتب : حسن مرسي

07:32 م 22/05/2026

حقول الغاز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي، ومنها الحقول القريبة من مناطق الإنتاج، ستساهم في دعم الاحتياجات المحلية خلال فترات زمنية قصيرة.

وأوضح ناجي خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستهلاك اليومي للغاز يصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعبة مقابل إنتاج محلي يقترب من 4 مليارات.

وأشار إلى أن هناك مصادر إضافية تدعم الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ووحدات التغييز المتوفرة تمتلك قدرات استيعابية جيدة.

ولفت إلى أن "وحدات التغييز دخلت الخدمة الصيف الماضي بنجاح وأثبتت كفاءتها، وده بيعزز الثقة في قدرة القطاع على تأمين الإمدادات الموسم الحالي".

وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة البترول وهيئة البترول وشركة "إيجاس" لتوفير التعاقدات اللازمة من الغاز المسال.

وشدد المتحدث باسم وزارة البترول على أن الوزارة تتحرك مبكرًا لتأمين احتياجات فصل الصيف وضمان استقرار الإمدادات في فترات الذروة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة البترول محمود ناجي وحدات التغييز الغاز الطبيعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما الفارق بين جراحة السمنة وعملية التكميم لإنقاص الوزن؟
أخبار مصر

ما الفارق بين جراحة السمنة وعملية التكميم لإنقاص الوزن؟
العائلة المالكة والسير أليكس.. أحمد المحمدي مع كبار إنجلترا
رياضة عربية وعالمية

العائلة المالكة والسير أليكس.. أحمد المحمدي مع كبار إنجلترا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ؟
بالفيديو| الملاكمة مي سليمان تشكر تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمها
زووم

بالفيديو| الملاكمة مي سليمان تشكر تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمها

"لتقديم القرابين".. 9 مستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى "فيديو"
شئون عربية و دولية

"لتقديم القرابين".. 9 مستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى "فيديو"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟