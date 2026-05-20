قال جون جرجيس، الرئيس التنفيذي لشركة أورا كوميونيكشن، إن الوصول إلى 6 مليارات دولار صادرات تعهيد خلال عام 2026 يعد هدفا قابلا للتحقيق في ظل معدلات النمو القوية التي يشهدها القطاع، خاصة مع التوسع في المراكز العاملة والاستثمار في تدريب وتأهيل الكفاءات الشابة.

وأضاف جرجيس أن إعلان وزارة الاتصالات استهداف هذا الرقم يعكس الثقة الكبيرة في الإمكانات التي تمتلكها مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لخدمات التكنولوجيا والاتصالات.

كان رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار إلى أن صادرات مصر الرقمية العابرة للحدود بلغت 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول بها إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي.

ماذا نعرف عن شركات التعهيد؟

يعد التعهيد استراتيجية إدارية تعتمد عليها الشركات لإسناد بعض المهام أو العمليات التشغيلية، مثل خدمة العملاء والدعم الفني والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جهات متخصصة خارجية بدلا من تنفيذها داخل الشركة.

تستضيف مصر أكثر من 270 مركزا للتعهيد تقدم من خلالها الشركات العالمية خدماتها لعملائها في مختلف أنحاء العالم، فيما تعمل وزارة الاتصالات حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أبرز التحديات أمام قطاع التعهيد

وأشار جرجيس إلى أن قطاع التعهيد لا يزال يواجه عددا من التحديات المهمة، أبرزها المنافسة العالمية القوية من أسواق تمتلك خبرات طويلة وأسعارا تنافسية مثل الهند والفلبين، إلى جانب الحاجة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية بما يشمل تطوير خدمات الإنترنت الثابت، والتوسع في الألياف الضوئية وخدمات الجيل الخامس، وتهيئة مناخ أعمال جاذب ومحفز للاستثمار، باعتبارها عناصر أساسية لدعم نمو القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف التشغيل يمثل أحد التحديات الرئيسية، حيث يؤدي ربط أسعار تراخيص التشغيل وبرمجيات الإدارة بالعملة الأجنبية إلى زيادة الأعباء التشغيلية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الصرف والتضخم.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أورا كوميونيكشن، أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد تؤثر على بعض خدمات التعهيد التقليدية، مما يتطلب التوجه نحو تقديم خدمات أكثر تخصصا وقيمة مضافة أعلى.

وأكد جرجيس أن نجاح مصر في التعامل مع هذه التحديات من شأنه تعزيز قدرتها التنافسية عالميا، ودعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع خدمات التعهيد والتكنولوجيا.

