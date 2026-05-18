عقد رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم مشروعات التحول الرقمي بالجهاز؛ إلى جانب تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك في توفير البنية التحتية وبرمجيات المنظومة التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان 2027، والتي تشمل رفع كفاءة البنية الرقمية بالجهاز، وتطوير التطبيقات، وتوفير أجهزة الحاسبات اللوحية لمندوبي التعداد، والاستفادة من المحول الرقمي الحكومي ومنصة مصر الرقمية لتحقيق الربط والتكامل مع جهات الدولة المختلفة أثناء تنفيذ مشروع التعداد.

كما تم بحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروع بما يتيح مساعدة مندوبي التعداد في ادخال الاسئلة النصية من خلال آلية تحويل الصوت إلى نص، فضلا عن إجراء تحليلات متعمقة للبيانات ونتائج التعداد واستخراج رؤى جديدة منها.

دعم التحول الرقمي داخل الجهاز

وتم مناقشة التعاون في دعم جهود التحول الرقمي المختلفة داخل الجهاز، وإدراج مرحلة تطوير جديدة بإنشاء مساعد ذكي للموقع الالكتروني للجهاز لتسهيل تجربة المستخدمين للموقع، ودعم الجهاز بنماذج من الذكاء الاصطناعي.

وأكد هندي حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 على الوجه الأمثل.

وأشار إلى أهمية وضع خطة زمنية متكاملة لتنفيذ مشروعات التعاون المشترك؛ مؤكدا ضرورة استمرار التعاون المشترك لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، في مختلف أعمال الجهاز وعلى رأسها مشروع التعداد، ومن بين تلك التطبيقات مساعدة المواطنين في تنفيذ إجراءات العد الذاتي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المشروع يعتمد بصورة كبيرة على التعاون القائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتوفير أدوات تكنولوجيا المعلومات واعتماد آليات التعداد من خلال السجلات، مشيرًا إلى تطلع الجهاز لزيادة نسبة العد الذاتي لتصل إلى 50% من الأسر.

ويأتي الاعتماد على هذه المنهجية في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، حيث تسهم في توفير صورة لحظية عن السكان المباني والمنشآت وتوزيعاتهم طبقا للتصنيفات المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة بيانات محدثة عند مجابهة الكوارث والأزمات نتيجة التحديث المستمر للبيانات، وتوفير بيانات عالية الجودة لاتساقها مع السجلات الرقمية للدولة، فضلا عن خفض التكلفة المالية والبشرية، وتسريع دورية نشر البيانات بما يسهم في تلبية احتياجات الوزارات وجهات الدولة المختلفة وكافة مستخدمي البيانات

