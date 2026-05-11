أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في الدفعات الصيفية لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية حتى 24 مايو الجاري من خلال المواقع الرسمية للمبادرتين، والتي تستهدف تنمية المهارات التكنولوجية والحياتية لطلاب المدارس بدءا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة الصيفية 2026.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تقدم المبادرتان منظومة تدريبية متكاملة تمزج بين التدريب التكنولوجي من خلال جلسات افتراضية تفاعلية بواقع ثلاث جلسات أسبوعية، والتعلم الذاتي على منصات التعلم، وحضور جلسات تطبيقية في مراكز التدريب طبقا لمنهجية عمل كل مبادرة، فضلا عن قيام الطلاب بتنفيذ مشروعات تطبيقية في نهاية كل برنامج، هذا بالإضافة إلى حضور معسكر صيفي لتنمية المهارات الشخصية والحياتية لدى الطلاب.

وتستهدف مبادرة براعم مصر الرقمية تنمية الوعي التكنولوجي المبكر وبناء مهارات التفكير الرقمي لدى الطلاب من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، بينما تهدف مبادرة "أشبال مصر الرقمية" إلى صقل مهارات الطلاب من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي، من خلال تزويدهم بمهارات تطبيقية متقدمة في مجالات تكنولوجية.

