"القابضة للنقل البحري والبري" تضخ 884 مليون جنيه لرفع حصتها في "الإسكندرية لتداول الحاويات"

كتب : ميريت نادي

02:21 م 09/04/2026

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن ضخ 883.8 مليون جنيه لرفع حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات من 35.36% إلى 36.285%، وذلك عقب تنفيذ صفقة شراء ضخمة على أسهم الشركة.


عدد أسهم الصفقة

وأوضحت الشركة في إفصاح صادر اليوم، أن عدد الأسهم المشتراة بلغ 27.29 مليون سهم، بمتوسط سعر 32.27 جنيهًا للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 883.8 مليون جنيه.

وقامت شركة "الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية" بدور السمسار المنفذ للصفقة، وذلك في إطار العمليات المنظمة داخل السوق.

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع هي أول محطة متخصصة للتعامل مع الحاويات في مصر وقد تم تأسيسها في عام 1984 لتتمتع بجميع الأنشطة المتعلقة بمناولة الحاويات وتعمل الشركة على محطتين رئيسيتين الأولى محطة الإسكندرية في ميناء الإسكندرية والثانية هي محطة الدخيلة في ميناء الدخيلة.

