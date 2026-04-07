إعلان

الرئيس التنفيذي لـ "أورا كوميونيكشن": استثمارات الشركة تتجاوز 100 مليون جنيه سنويا

كتب : آية محمد

03:06 م 07/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال جون جرجيس، الرئيس التنفيذي لشركة أورا كوميونيكشن، إن حجم استثمارات الشركة يتجاوز 100 مليون جنيه سنويا مع زيادتها بشكل مستمر، حيث تراوح حجم الإيرادات خلال عام 2025 بين 100 و120 مليون جنيه، فيما سجلت الشركة معدل نمو بلغ نحو 20% خلال العام الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الشركة تضم حاليا نحو 3000 موظف، مشيرا إلى أن حجم الأعمال أدى إلى توفير أكثر من 2000 فرصة عمل سنويا سواء داخل الشركة أو لدى شركائها.
وأوضح جرجي، أن خدمات التعهيد التي تقدمها الشركة تتماشى مع استراتيجية الدولة وتعتمد على كوادر بشرية مؤهلة، مشيرا إلى أن خدمات مراكز الاتصال داخل "أورا" تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المكالمات الصادرة "Outbound"، والمكالمات الواردة لخدمة العملاء "Inbound"، إضافة إلى خدمات المحادثة عبر الإنترنت "Web Chat".

وأشار جرجيس،إلى أن استراتيجية الشركة لعام 2026 ترتكز على عدة محاور، يأتي في مقدمتها التوسع عالميا من خلال دخول أسواق خارجية جديدة، وتعيين كوادر متخصصة لجذب عملاء من الخارج مع العمل على توفير بيئة مناسبة تدعم هذا التوجه، مؤكدا أن أولوية الشركة خلال الفترة المقبلة هي جذب عملاء دوليين.

وتابع جرجيس، أن الشركة تستهدف كذلك التوسع في قطاعات مختلفة داخل السوق المصري، وعدم التركيز فقط على قطاع الاتصالات وذلك عبر التعاون مع شركات من صناعات متنوعة.

وأشار جرجيس، إلى أن التوسع في جذب العملاء من خارج مصر يهدف إلى دعم تدفقات العملة الأجنبية.

وأضاف جرجيس، أن الشركة تعمل حاليا مع أسواق الولايات المتحدة وتركيا والسعودية.

وتعمل شركة أورا كوميونيكشن "Aura Communication" في مجال خدمات التعهيد وتقديم حلول تشغيلية رقمية للشركات، وتقدم الشركة خدمات مراكز الاتصال والدعم التشغيلي، في إطار نشاط قطاع تصدير الخدمات الرقمية.

العملة الأجنبية خدمات التعهيد السوق المصري

إعلان

إعلان

