أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ قيمته نحو 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026.

إصدارات سوق رأس المال

وأوضح التقرير الصادر اليوم أن قيمة إصدارات الأسهم خلال يناير الماضي سجلت 17.6 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 0.5 مليار جنيه، كما وصلت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 14.9 مليار جنيه.

تمويل المشروعات والتمويل الاستهلاكي

وأضافت الهيئة أن التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 9 مليارات جنيه، في حين سجل التمويل الاستهلاكي 8.5 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 12.2 مليار جنيه.

التمويل العقاري والضمانات المنقولة

وأشار التقرير إلى أن قيمة التمويل العقاري بلغت 2.9 مليار جنيه، بينما سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 97.2 مليار جنيه.

قطاع التأمين

وأوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، بينما وصلت قيمة التعويضات المسددة إلى 3.8 مليار جنيه، وسجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 3.3 مليار جنيه.

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 7.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026.

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.8 مليار جنيه حتى يناير 2026، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2 مليار جنيه.

تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

ويقصد بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات التأمين على الأصول ضد المخاطر، مثل الحريق والسرقة، ويشمل ذلك المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها. أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فتشمل تأمينات الحياة والتأمين في حالات الوفاة أو الحوادث الجسدية، إلى جانب أنواع أخرى من التغطيات التأمينية.