أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. ارتفاع الطماطم

كتب : ميريت نادي

10:21 ص 06/04/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والباذنجان، والفلفل الرومي البلدي، والخيار، والبرتقال الصيفي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة سعر الطماطم سعر البطاطس

