هيئة البترول تضبط مليون لتر وقود مهرب و45 طن مازوت خلال شهر

كشفت الهيئة العامة للبترول عن ضبط تلاعب في كميات من المنتجات البترولية تجاوزت مليون لتر، إلى جانب التحفظ على 45 طن مازوت والتصرف في نحو 10 آلاف أسطوانة بوتاجاز، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة نُفذت على مدار شهر أبريل 2026 بعدة محافظات.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، نفذت حملات تفتيش مفاجئة شملت 150 محطة وقود، إلى جانب متابعة دورية لـ540 محطة من خلال فرق ثابتة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين في عدد من المحافظات، من بينها البحيرة والإسكندرية والشرقية ودمياط وأسيوط وأسوان، مع عقد اجتماعات تنسيقية لتعزيز الرقابة ومنع التهريب، بحسب بيان الوزارة اليوم.

محطات مغلقة وخزانات سرية للاتجار في السوق السوداء

وأسفرت الحملات عن رصد 4 محطات وقود مغلقة بالقاهرة رغم استمرار صرف حصص لها، بما يشير إلى وجود شبهة تسريب، إلى جانب ضبط خزانات أرضية مخفية بمحافظة الغربية تحتوي على نحو 40 ألف لتر سولار مخصصة للبيع في السوق السوداء.

كما تم رصد مخالفات فنية خطيرة، تضمنت وجود شوائب ومياه داخل صهاريج ببعض المحطات، ما قد يؤدي إلى تلف محركات السيارات، حيث تم إيقاف المسدسات المخالفة وإحالتها إلى هيئة الدمغ والموازين لإعادة المعايرة، فضلًا عن التحقق من شكاوى متداولة عبر مواقع التواصل وثبوت التلاعب في إحداها بمحافظة المنوفية.

وفيما يخص المازوت، تم ضبط محطتين بالقاهرة تضمان بيارات سرية لتخزين المنتج المخصص للقطاع الصناعي، مع التحفظ على الكميات المضبوطة، إلى جانب رصد تجهيزات تداول غير قانونية تشمل طلمبات وخطوط أنابيب خفية وتوصيلات كهربائية مكشوفة تمثل خطورة كبيرة، كما تم رصد مصانع طوب غير عاملة رغم حصولها على حصص وجارٍ فحص موقفها.

وكشفت الحملات كذلك عن وجود تشكيل عصابي داخل أحد مستودعات الوقود بمحافظات الجنوب، يقوم بتحميل كميات إضافية بالمخالفة للفواتير، مع رصد تحويلات مالية مشبوهة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا للإحالة للنيابة العامة، إلى جانب ضبط تلاعب في الأرصدة الدفترية بمستودع آخر.

وفي قطاع تموين السفن ومراكب الصيد، أسفرت الرقابة في دمياط عن تحقيق وفر يقدر بنحو 3 ملايين لتر سولار خلال الربع الأول من 2026، بنسبة 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تشديد الرقابة والحد من الهدر.

كما تم تحرير محضر لمخزن بوتاجاز بأسوان لبيعه بأسعار أعلى من الرسمية، والتصرف في آلاف الأسطوانات المخصصة للمواطنين.

وفي إطار تيسير الخدمات، وفرت الهيئة، بالتنسيق مع محافظة أسوان، سيارات وقود متنقلة لتعويض المحطات التي تم إيقافها، إلى جانب دعم تموين اللنشات السياحية، بما يضمن استمرار الخدمة.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب والتهريب، مع الحفاظ على جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلك والمال العام.