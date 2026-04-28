النفط يواصل الصعود مع تعثر مفاوضات واشنطن وطهران

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتعثر أي محاولات جادة لوقف الحرب، وهو ما زاد من قلق الأسواق بشأن نقص الإمدادات، خاصة مع استمرار تعطل أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا.

وبحسب بلومبرج، فإن المشهد لا يزال ضبابيًا مع غياب أي تقدم دبلوماسي، في وقت أبدت فيه واشنطن عدم رضاها عن المقترحات الإيرانية الأخيرة، بينما تفضل طهران تأجيل ملفها النووي والتركيز أولًا على وقف الحرب وتسوية الخلافات في الخليج، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين.

وعلى مستوى الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 3% لتصل إلى 111.48 دولارًا للبرميل، بعد صعودها بنسبة 2.8% في الجلسة السابقة، لتسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 7 أبريل، وتواصل مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بنحو 2.4 دولار، أو 2.46%، ليصل إلى 98.81 دولارًا للبرميل.

تحفظات أمريكية على المقترح الإيراني تزيد غموض مسار التهدئة

يزيد من حدة الأزمة استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عالميًا، بالتزامن مع فرض قيود أمريكية على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، ما يضغط على حركة التجارة ويغذي مخاوف نقص المعروض.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه المعطيات السياسية إلى تعقيد المشهد التفاوضي، إذ ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم ترحيبه بالمقترح الإيراني الأخير لإنهاء الصراع، والذي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تأجيل مناقشة الملف النووي إلى مراحل لاحقة، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وترى واشنطن أن هذا الطرح قد يفقدها إحدى أهم أوراق الضغط، خاصة في ظل عدم حسم قضايا تخصيب اليورانيوم والمخزون الإيراني، بينما تظل المخاوف قائمة بشأن غياب رؤية واضحة داخل النظام الإيراني حول جهة اتخاذ القرار النهائي، ما يزيد من حالة الضبابية ويعقد فرص التوصل إلى اتفاق قريب.