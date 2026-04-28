عمرو الورداني: قانون الأحوال الشخصية ليس معقدًا والدين ينظم مختلف الآراء

كتب : نشأت حمدي

01:07 م 28/04/2026

الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الوردانى رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن ملف الأسرة المصرية وصلاح حالها هو أساس صلاح المجتمع ككل.

جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب التطورات الاجتماعية، ويحافظ في الوقت ذاته على القيم والثوابت المجتمعية من الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.

وأشار الورداني، إلى أن الشريعة الإسلامية لا تبعد مطلقا عن التشريع، ولا يجب أن تتحول قضية الأحوال الشخصية إلى قضية فرقة مجتمعية لأننا جميعا نبغي الوصول إلى السلام المجتمعي.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب قائلا: "قانون الأحوال الشخصية ليس بالأمر المعقد لأن الدين منظم لكل الآراء.

وروى الدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، تجربته مع ملف الأحوال الشخصية قائلا: "كنت عضوا فى لجنة عرض عليها مسودة الأحوال الشخصية لكن الأهم أنني شاركت فى العديد من جلسات الحوار حول هذا الموضوع، فجميع الأطراف ترى أنها فى مظلمة".

