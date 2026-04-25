سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

كتب : آية محمد

01:58 م 25/04/2026

واصل سعر الذهب اليوم في مصر الارتفاع بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت 25-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4663 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5995 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6995 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7994 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248613 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4709 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

