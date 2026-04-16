10.1 مليون جنيه حصيلة مزاد بضائع وسيارات المهمل بجمارك البحر الأحمر

أعلنت مصلحة الجمارك نتائج جلسة البيع بالمزاد العلني لبضائع وسيارات المهمل التابعة للإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وذلك بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية اليوم الخميس بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، وبالتعاون مع وحدة متابعة المهمل.



وقد تضمنت الجلسة عرض عدد (63) لوطًا، شملت (30) لوط بضائع و(33) سيارة، حيث أسفرت النتائج عن بيع عدد (18) لوطًا بإجمالي حصيلة مالية متميزة، فيما لم يتم ترسية باقي اللوطات لعدم بلوغها الأسعار الأساسية المقررة.

وجاءت النتائج التفصيلية على النحو التالي:

أولًا: السيارات

عدد اللوطات المعروضة: (33) سيارة

عدد اللوطات المباعة: (10) سيارات

إجمالي القيمة البيعية: 6.7 مليون جنيه

(فقط ستة ملايين وستمائة وستة وتسعون ألف جنيه مصري لا غير)

ثانيًا: البضائع

عدد اللوطات المعروضة: (30) لوطًا

عدد اللوطات المباعة: (8) لوطات

إجمالي القيمة البيعية: 3.41 مليون جنيه

الإجمالي العام:

بلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد نحو 10.1 مليون جنيه.

بإجمالي (18) لوطًا تم بيعها.

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية أن هذه النتائج تعكس نجاح جهودها في إدارة ملف المهمل والبضائع، بما يُسهم في تسريع وتيرة التخلص من الرواكد، ورفع كفاءة التشغيل داخل المنافذ الجمركية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات، فضلًا عن دعم موارد الخزانة العامة للدولة.

كما تواصل المصلحة التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة إنجاز هذا الملف الحيوي، وفقًا لأفضل الممارسات وبما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط.