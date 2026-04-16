إعلان

انضمام إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية

كتب : ميريت نادي

02:57 م 16/04/2026

الدكتور إسلام عزام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، محافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم، بأنه وفقًا للقرار، تجتمع المجموعة الوزارية بصفة دورية أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين للمشاركة في اجتماعاتها.

ويأتي انضمام إسلام عزام إلى عضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية في ضوء خبراته الواسعة والمتراكمة في العديد من المجالات حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مارس 2026 بقرار رئيس الجمهورية.


كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

مناصب تقلدها إسلام عزام


وشغل عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، وعضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بداية".

وشارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

إسلام عزام هيئة الرقابة المالية رئيس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
حوادث وقضايا

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
الدولار يقلص مكاسبه وينخفض في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

الدولار يقلص مكاسبه وينخفض في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
أخبار البنوك

سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
"جابوها من مدينة بدر".. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لخاطفة رضيعة مستشفى الحسين
حوادث وقضايا

"جابوها من مدينة بدر".. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لخاطفة رضيعة مستشفى الحسين
التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين