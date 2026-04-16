انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 16-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

انخفض سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، ببدايتها ومنتصفها، بنحو 30 جنيهًا، رغم ارتفاعه في البورصات العالمية بنسبة 0.57%، وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، باعتبار أن المعدن الأصفر مسعر بالعملة الأمريكية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4706 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6051 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7060 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8068 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56480 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250914 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 403400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57% إلى نحو 4818 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.