ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 10 جنيهات، مدعومًا بصعوده في البورصات العالمية بنسبة 0.90%.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف محليًا رغم زيادة الأسعار عالميًا، نتيجة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، نظرًا لكون الذهب مقوَّمًا عالميًا بالدولار.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4766 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6128 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7150 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8171 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254118 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90% إلى نحو 4783 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

