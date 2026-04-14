أظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجعا التجارة بين الصين والولايات المتحدة خلال الربع الأول 2026، مع استمرار تداعيات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووفقًا للبيانات المنشورة، بلغ إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة 96.69 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 16.3%.

وبلغت واردات الصين 31.99 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 17.6%. وانخفض الفائض التجاري الصيني بنسبة 15.5% مقارنةً بالفترة من يناير إلى مارس 2025، ليصل إلى 64.69 مليار دولار أمريكي.

على المدى القريب، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في مارس بنسبة 5% مقارنةً بفبراير، ليصل إلى 42.05 مليار دولار.

في المقابل، انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.3% لتصل إلى 29.44 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 31.5% لتصل إلى 12.61 مليار دولار.

وتستورد الصين من الولايات المتحدة فول الصويا والقطن والذرة والرقائق الإلكترونية وسيارات الدفع الرباعي وفحم الكوك والنحاس وخام النحاس.

أما الولايات المتحدة فتستورد من الصين الهواتف الذكية والسلع منخفضة القيمة ذات الإجراءات الجمركية المبسطة وأجهزة الكمبيوتر وبطاريات الليثيوم أيون وألعاب الأطفال والمنتجات البلاستيكية وكاميرات المراقبة والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية وغيرها الكثير.

في عام 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 3.7%، لكنه انخفض في عام 2025 بنسبة 18.7% ليصل إلى 559.74 مليار دولار، وفقا لروسيا اليوم.