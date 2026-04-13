زيادة 40 ألف جنيه للطن.. قفزة هائلة في أسعار الألومنيوم محليا خلال شهر

كتب : دينا خالد

02:59 م 13/04/2026

أسعار الألومنيوم

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الألومنيوم ارتفعت بالأسواق خلال شهر إبريل الجاري بنسبة 25%، مقارنة بأسعار شهر مارس.

وبحسب حنفي، سجل متوسط سعر طن الألومنيوم نحو 200 ألف جنيه، مقابل 160 ألف جنيه قبل الزيادة، بارتفاع قدرة 40 ألف جنيه بزيادة نحو 25%.

وأرجع حنفي ارتفاع أسعار الألومنيوم، إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع أسعار الخام عالميا بعد الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع سعر الدولار محليا بنسبة تجاوزت الـ 7%، فضلا عن ارتفاع أسعار النقل والشحن البحري عالميا.

أسعار الألومنيوم تقفز لأعلى مستوي خلال 4 سنوات

وارتفعت أسعار الألمنيوم اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات في بورصة لندن للمعادن، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات القادمة من منطقة الخليج العربي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وسجل المعدن الخفيف ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2% خلال التداولات في بورصة لندن، ليستأنف موجة الصعود التي تغذيها نقص الإمدادات الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.

وخلال تعاملات اليوم الإثنين، صعدت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للألمنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى 3549.50 دولار للطن، كما ارتفعت بنسبة 0.5% في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

ومنذ بدء حرب إيران شهدت أسعار الألمنيوم ارتفاعاً ملحوظاً، بعدما أدت الحرب إلى كبح الإمدادات من المنطقة وسط مع توقعات بحدوث اضطرابات أعمق في الإمدادات من المنتجين في المنطقة، بحسب بلومبرج.

صناعة الألومنيوم في مصر

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

