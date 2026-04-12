شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديو كونفرانس، أعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، رئيس الشركة، وقيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.



وأكد الوزير في مستهل الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لمشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة الجاري تنفيذه بمحافظة أسيوط، لما يمثله من دور محوري في خفض فاتورة الاستيراد، خاصة من منتج السولار، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الجزء المتبقي من المشروع لتعظيم الاستفادة منه وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير السولار بالمواصفات الأوروبية (يورو 5).



ووجه الوزير بضرورة تكثيف جهود إدارة الشركة لتسريع وتيرة التنفيذ من خلال تعزيز العمل التكاملي مع المساهمين والشركات المنفذة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمجمع في تأمين إمدادات السولار للسوق المحلي، خاصة في صعيد مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.



كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، واتباع الإجراءات الوقائية المعتمدة خلال تنفيذ المشروع، بما يضمن حماية العاملين وسلامة الأصول والمنشآت، مؤكدًا أهمية ترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها أولوية قصوى.

إنتاج 2.8 مليون طن سولار سنويًا.. ومخرجات متنوعة

من جانبه، استعرض المهندس محمد عبد الله، رئيس شركة أنوبك، مستجدات تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط، موضحًا أنه يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار في صعيد مصر والمساهمة في خفض الواردات، من خلال معالجة المازوت والسولار والكيروسين المنتجة من شركة أسيوط لتكرير البترول وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة تلبي احتياجات السوق المحلي.



وأضاف أن المجمع سيحقق طفرة نوعية في قدرات الإنتاج المحلية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 2.8 مليون طن سنويًا من السولار بالمواصفات الأوروبية (EURO V)، إلى جانب 400 ألف طن سنويًا من النافتا المستخدمة في صناعة البنزين والبتروكيماويات، و100 ألف طن من البوتاجاز سنويًا، فضلًا عن منتجات ثانوية تشمل 330 ألف طن من الفحم و66 ألف طن من الكبريت.



وأشار إلى أن مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط تم تصميمه باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، حيث تتولى شركة تكنيب إنرجيز الإيطالية دور المقاول العام، بالتعاون مع شركتي إنبي وبتروجت، وبمشاركة تقنيات شركات أكسنز الفرنسية وبيكتل الأمريكية وتكنيب بينيلوكس الهولندية وسيرتك نيجي الإيطالية، لافتًا إلى أن نسبة التقدم في تنفيذ المشروع بلغت نحو 88% من إجمالي الأعمال.



وأوضح أنه وفقًا للمخطط الجاري، من المقرر استكمال أعمال الإنشاءات وبدء تجارب التشغيل لوحدات المرافق والعمليات بنهاية العام الجاري.



وأكد رئيس الشركة أن "أنوبك" تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمع، من خلال مشروع لبناء القدرات التشغيلية يستهدف إعداد مهندسين وفنيين حديثي التخرج، مع تخصيص نسبة 30% من طاقم التشغيل لأبناء الصعيد.