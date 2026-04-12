إعلان

لجنة تجار الأسماك: زيادة في المعروض واستقرار الأسعار تزامنا مع شم النسيم

كتب : دينا خالد

03:14 م 12/04/2026

أسعار السمك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال عبده عثمان، عضو لجنة تجار الأسماك بغرفة القاهرة، إنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع السمكي، والتوسع في الزراعة السمكية وإنتاج الأسماك بأنواعها على مدار العام، أدى ذلك إلى زيادة في معروض الأسماك بما يُلبي احتياجات المستهلكين ويُحافظ على استقرار السوق، والاتجاه إلى التصدير.

جاء ذلك في التقرير الذي رفعته لجنة تُجَّار الأسماك بغرفة القاهرة التجارية إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة عن حالة السوق خلال الأيام الحالية، وفي ظل موسم شم النسيم الذي يزداد فيه الطلب عن الأيام العادية على الأسماك المملحة.

وقالت اللجنة إن هناك زيادة في معروض الأسماك بكافة أنواعه، تكفي لتغطية احتياجات المواطنين حتى في ظل الإقبال المتزايد خلال موسم شم النسيم، والذي يتراوح ما بين 10 إلى 15% مقارنة بالأيام العادية، وأن توافر الأسماك حافظ على استقرار الأسعار عند معدلاتها الطبيعية.

وأضاف "عثمان" أن انتظام الصيد في البحر الأحمر، والذي يبدأ تقريبًا في 15 أغسطس من كل عام حتى نهاية أبريل، ثم بداية الصيد في البحر الأبيض بعد ذلك حتى نهاية شهر أغسطس، ثم الصيد في البحيرات، أدى إلى توافر المعروض على مدار العام، ومن ثَمَّ تلبية كافة احتياجات المواطنين من أنواع الأسماك المختلفة.

أسعار الأسماك في السوق المحلي

وقال عثمان، إن الأسعار في معدلاتها الطبيعية حسب النوع والحجم في أسعار الجملة، حيث يتراوح سعر كيلو الأسماك البلطي ما بين 40 إلى 75 جنيهًا للكيلو، والبوري من 100 إلى 180 جنيهًا حسب أنواعه المختلفة، وأسماك القشر البياض من 100 إلى 170 جنيهًا، والسردين من 50 إلى 120 جنيهًا، والجمبري من 200 إلى 600 جنيه، وبعض الأصناف تصل إلى 1000 جنيه حسب الحجم، والسبيط والكاليماري من 300 إلى 400 جنيه، والمرجان من 150 إلى 300 جنيه، والكابوريا من 200 إلى 400 جنيه، والبربوني من 150 إلى 205 جنيهات.

وجاءت أسعار جملة الأسماك الطازجة، حيث تباع للمستهلك في أسواق التجزئة بزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 15% نتيجة حلقات التداول المختلفة.

وجاءت أسعار جملة الأسماك المملحة لتسجل من 120 إلى 150 جنيهًا للرنجة، ومن 100 إلى 130 جنيهًا للسردين، ومن 250 إلى 350 جنيهًا للفسيخ.

شم النسيم أسعار الأسماك شعبة الأسماك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية