أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالي المقبل رفعت نسبة التخصيص لدعم القطاع الصحي إلى 30% وكذلك زيادة 20% للتعليم خلال العام المالى المقبل، مقابل زيادة المصروفات العامة بنحو 13.5%.

توفير المستلزمات الطبية

وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن موازنة العام المالي المقبل، أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25% لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لقطاع الصحة.

العلاج على نفقة الدولة

ويتضمن ذلك 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحى والأدوية بنمو سنوي 69% فضلاً على توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.

وأوضح كجوك، أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

وأكد أننا نستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم فى كل المحافظات.