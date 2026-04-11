انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي والحامي، والليمون، خلال تعاملات اليوم السبت 11-4-2026، بينما ارتفعت أسعار البرتقال الصيفي، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع 9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 16 و20 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 13 و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.