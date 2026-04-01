قال أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافي ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح في بيان اليوم أنه سيتم منح الإدارة المدرسية المتميزة «حافز تميز» 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.

المستفيدون من المعلمين

وأشار الوزير إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة و640 ألفًا بالقطاع الطبي.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه

وأكد وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.