قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سوق مواد البناء يشهد حالة من ترقب الأسعار، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف الزيني، أن أسعار الحديد والأسمنت مازالت مستقرة حتى الآن ولا توجد أي زيادة جديدة في الأسعار عقب ارتفاع سعر الدولار.

وفقد متوسط سعر العملة المصرية في بنوك مصر نحو 4% من قيمته خلال تعاملات اليوم ليهبط إلى أدنى مستوى مقابل الدولار بفعل تزايد خروج الأجانب بسبب المخاوف من التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة ومنها مصر.

وهبطت العملة المصرية بنحو جنيهين وقرشين اليوم إلى 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية اليوم وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وأوضح الزيني، أن هناك مخزون كبير من الحديد والأسمنت في الأسواق، بسبب قله الطلب خلال شهر رمضان، وهو ما سيؤدي لاستقرار الأسعار حتى نهاية شهر مارس، مشيرا إلى أن التجار مترقبة أسعار شهر إبريل التي ستعلنها الشركات.

وأضاف الزيني، أن ارتفاع سعر الدولار قد يؤدي إلى زيادة أسعار حديد التسليح، لأن مصر تستورد البليت والخردة الذي يدخل في صناعة الحديد بالدولار.

وأشار الزيني، أن ارتفاع أسعار الحديد ليس مرهونا فقط بارتفاع سعر الدولار، بل هناك غوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار الشحن البحري"النولون" نتيجة الحرب المشتعلة بين أمريكا وإيران.

ووفقا لرئيس شعبة مواد البناء، فإن متوسط أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع يتراوح حاليا بين 17 ألف جنيه و18170 جنيهًا، ويتراوح متوسط سعر طن حديد للمستهلك بين 17500 و18200 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

أقرا أيضا:

فقد 4% في 30 دقيقة.. لماذا هبط الجنيه إلى أدنى مستوى في تاريخه مقابل الدولار اليوم؟



