خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والأسمنت وارتفاع الداوجن والذهب

كتب : ميريت نادي

02:32 م 08/03/2026

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار البيض، والأسمنت، والعدس، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:


72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

15 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار العدس والزيت واللحوم اليوم بالأسواق

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات



