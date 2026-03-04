إعلان

وزارة البترول تنفي صلة مصر بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية

كتب : أحمد الخطيب

07:54 م 04/03/2026

غرق ناقلة غاز روسية

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية اليوم، مؤكدة بشكل قاطع أن الناقلة لم تكن في طريقها إلى أي من الموانئ المصرية، كما أنها غير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى جمهورية مصر العربية.

وشددت الوزارة على أن ما أُثير في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، مهيبةً بوسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات، حفاظًا على المهنية ومنعًا لإثارة اللبس أو البلبلة.

وأكدت الوزارة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تمس المصالح الوطنية.

غرق ناقلة غاز روسية وزارة البترول السواحل الليبية الغاز الطبيعي المسال

