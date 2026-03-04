نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية اليوم، مؤكدة بشكل قاطع أن الناقلة لم تكن في طريقها إلى أي من الموانئ المصرية، كما أنها غير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى جمهورية مصر العربية.

وشددت الوزارة على أن ما أُثير في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، مهيبةً بوسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات، حفاظًا على المهنية ومنعًا لإثارة اللبس أو البلبلة.

وأكدت الوزارة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تمس المصالح الوطنية.