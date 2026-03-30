مصر وقبرص تؤكدان أهمية الاتفاق الإطاري لتعزيز استثمارات الغاز.. وأولى شحنات "كرونوس" في 2028

كتب : أحمد الخطيب

11:14 م 30/03/2026

مؤتمر إيجبس 2026

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة النقاشية الوزارية الأولى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، بمشاركة مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، وديتي يول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية الأوروبية.

وأكد بدوي أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لملايين المصريين يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى استمرار العمل مع الشركاء لتسريع أنشطة الاستكشاف والإنتاج المحلي، وزيادة معدلات الإنتاج، فضلًا عن الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تقييم جدوى المكامن والفرص الجديدة وقابليتها للاستغلال، إلى جانب التوسع في صناعات القيمة المضافة، مثل التكرير والبتروكيماويات.

وأضاف أن استقدام سفن التغييز أسهم في مواجهة تحديات الإمداد خلال الفترة الماضية، ودعم استقرار السوق المحلية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعزز شراكاتها الإقليمية في مجال الغاز مع قبرص، لاستقبال الغاز القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، تمهيدًا لإعادة تصديره، موضحًا أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بحضور قيادتي البلدين يمثل تتويجًا لجهود مشتركة، ويعكس عمق العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن قبرص شريك موثوق لمصر في قطاع الطاقة.

وأضاف أن الاتفاق الجديد يستهدف تشجيع تنفيذ مشروعات إقليمية للغاز، بالتعاون مع الشركات التي تمتلك استثمارات مشتركة في البلدين، من خلال نموذج تجاري يحقق المصالح المتبادلة.

شراكة إقليمية لتسريع إنتاج الغاز وتعزيز أمن الطاقة

من جانبه، أكد وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس أن الاتفاق الإطاري يعكس قوة العلاقات بين مصر وقبرص، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة إقليميًا، مشيرًا إلى أن جزءًا من إنتاج الغاز القبرصي سيتم توجيهه إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن بلاده تستهدف تصدير أولى شحنات الغاز إلى مصر من حقل "كرونوس" بحلول عام 2028، لافتًا إلى امتلاك قبرص احتياطيات غازية تقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعب، تسعى للاستفادة منها عبر شراكات استراتيجية.

وفي السياق ذاته، قالت ديتي يول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية الأوروبية، إن أوروبا تركز على تنويع مصادر إمدادات الطاقة لضمان توفيرها بتكلفة مناسبة، مؤكدة أن مصر تُعد شريكًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر مستوردي الغاز عالميًا، مشيرة إلى أنه عقب تحديات عام 2022 تم تعزيز قدرات البنية التحتية لاستيراد الغاز، إلى جانب التركيز على ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

