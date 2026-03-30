إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 110 جنيهات بمنتصف تعاملات الاثنين بعد صعود الدولار

كتب : ميريت نادي

12:39 م 30/03/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 110 جنيهات، بمنتصف تعاملات الاثنين 30-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع الذهب اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بنحو 110 جنيهات للجرام، مدفوعة بصعود الأسعار عالميًا وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن، إلى جانب تأثير تحركات سعر الدولار محليًا، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الذهب في السوق.

يدخل سعر الدولار ضمن عوامل تحرك الذهب محليا إذ رتفع إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه ليتخطى مستوى 54 جنيها للمرة الأولى في تاريخه.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4700 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6045 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7050 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8055 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 56400 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80550 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250510 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.82% إلى نحو 4531 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

