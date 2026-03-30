ارتفعت أسعار الكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 27 و33 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، زيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 12 و26 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم بمصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين